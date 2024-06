Italia-Albania, la rimonta non ‘salva’ Dimarco: “Deve andare in panchina”

Inizio shock in Italia-Albania, gli azzurri rimontano ma grave l’errore di Dimarco bersagliato nei commenti

Di sicuro non sono mancate le emozioni nei primi 45 minuti dell’Italia a Euro 2024. Altalena persino eccessiva, con l’inizio horror e la rete incassata dall’Albania dopo appena 28 secondi.

Un gol tragicomico, con la rimessa laterale di Dimarco consegnata a Bajrami che ha insaccato sotto la traversa. Ci ha messo un quarto d’ora, l’Italia, a rimettere tutto a posto, con gli altri due interisti Bastoni e Barella, ma l’errore di Dimarco resta. Il laterale mancino è stato, oltretutto, fin qui autore di una prestazione nel complesso non positiva, con altre imprecisioni. E c’è chi, sui social, ne invoca l’uscita dal campo e la messa in panchina da parte di Spalletti. Ecco alcuni messaggi apparsi su ‘X’:

#DiMarco è rimasto in aeroporto #ItaliaAlbania

Siamo tutti d’accordo che #DiMarco deve stare in panchina?

Anche se ci hanno messo 10 minuti a pareggiare un(‘altra) leggerezza così non va concessa piu, specie in un Europeo. (E non si dice che è un fulmine a ciel sereno).

— Marco 🌈 F. (@pure_true80) June 15, 2024