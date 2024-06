Firma triennale con l’Inter: le cifre dell’accordo

A dispetto del calciomercato che si prepara ad imperversare, le novità in casa Inter in questo periodo arrivano dal punto di vista strettamente commerciale. Spunta l’accordo

L’Inter scudettata lavora per aprire un ciclo vincente dopo un’annata semplicemente da incorniciare in Serie A. In questo senso va letto il rinnovo fino al 2029 di un pilastro come Barella, fermo restando che la società meneghina continua ad impegnarsi su più fronti.

Le ultime novità in casa nerazzurra arrivano infatti dal punto di vista commerciale, più che di campo, con un accordo che porterà soldi freschi nelle casse meneghine. Si allargherà quindi il rapporto di sponsorizzazione con Qatar Airways che lo scorso novembre era diventata “Official global airline partner”.

Lo stesso brand invece dalla prossima annata farà la sua apparizione sulle divise da allenamento dell’Inter. Come svelato da ‘FCInter1908’ e ribadito da ‘Calcio e finanza’, l’accordo è stato siglato sulla base di un triennale da 5 milioni di euro a stagione. In questo modo Qatar Airways prenderà il posto di Leo Vegas News.