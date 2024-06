DIRETTA Euro 2024, Italia-Albania | Formazioni UFFICIALI LIVE

Esordio per la Nazionale italiana di Spalletti ad Euro 2024 contro l’Albania per la prima giornata del gruppo B

Ci siamo davvero, l’attesa è finita: per la prima giornata del girone B, l’Italia affronta l’Albania in questa gara d’esordio della selezione ad Euro 2024. Nel pomeriggio, invece, si è giocata Spagna-Croazia, le altre due squadre che fanno parte di questo complicato raggruppamento.

La selezione azzurra, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, arriva a questo appuntamento dopo due amichevoli, contro Turchia (0-0) e Bosnia (1-0, rete di Frattesi), che non hanno soddisfatto a pieno tifosi e critica. I nostri, dunque, sono chiamati a dimostrare tutto il loro valore e a sorprendere, visto che sulla carta non siamo tra i favoriti per la vittoria finale, nonostante la conquista del titolo di campioni d’Europa da difendere. Di contro, la squadra del commissario tecnico Sylvinho, già visto all’opera anche all’Inter di Roberto Mancini come collaboratore tecnico, può contare su diversi giocatori che conosco i giocatori italiani, visto che militano in Serie A: da Djimsiti ad Asllani passandro per Bajrami e Ismajli. Bisognerà, dunque, fare attenzione per evitare sgradite sorprese. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-ALBANIA

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT. Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. CT. Sylvinho

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna 3 punti; Italia, Albania e Croazia 0

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)