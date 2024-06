Bajrami gol, doppio record: il primato che l’Italia non avrebbe mai voluto battere

Il gol di Bajrami rappresenta un record per l’Italia: il primato che gli azzurri di Spalletti non avrebbero mai voluto battere

Il gol più veloce subito. Se l’Italia di Spalletti avrebbe voluto battere un record, non avrebbe mai scelto questo. Appena ventitré secondi sono bastati all’Albania per andare a segno contro gli azzurri all’esordio ad Euro 2024.

Il tempo per Dimarco di battere in maniera folle una rimessa laterale: palla dietro, nell’area italiana e sui piedi di Bajrami. Il calciatore albanese non ha difficoltà a puntare Bastoni, che arretra anche lui colpevolmente, e lasciar partire un tiro che si infila sul primo palo. È la rete più veloce mai subita dall’Italia in una grande manifestazione.

Mai prima d’ora la Nazionale aveva preso gol in maniera così rapida, ma non è tutto. La rete del 25enne centrocampista del Sassuolo è anche la più rapida mai messa a segno durante un Europeo: il record precedente era detenuto dal russo Kirichenko che contro la Grecia nel 2004 segnò dopo 67 secondi.