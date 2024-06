Allarme Hernandez, Ibra nel mirino: “C’è un problema bello grosso”

Le dichiarazioni di Theo Hernandez stanno inevitabilmente facendo discutere. I tifosi ora temono l’addio del terzino francese

Theo Hernandez e le sue dichiarazioni sono diventati, inevitabilmente, oggetto di dibattito in queste ore. I tifosi del Milan non stanno facendo altro che commentare le parole del francese, che in conferenza stampa, non ha dato certezze in merito al proprio futuro.

Il calciatore di Didier Deschamps ha, di fatto, lasciato aperta ogni porta, facendo preoccupare i sostenitori del Diavolo, che mai come oggi temono un addio del loro idolo. Le affermazioni di Theo Hernandez – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – non hanno fatto scattare il campanello di allarme a Casa Milan, dove si è convinti che il calciatore abbia voglia di continuare a giocare per i rossoneri.

Milan, tifosi preoccupati: chiedono il rinnovo di Theo Hernandez

E’ evidente, che adesso, dalle parole bisognerà passare ai fatti. Ed è proprio questo che i tifosi del Diavolo chiedono alla società. Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic erano servite a tranquillizzare il popolo rossonero, ma dopo oggi, non possono bastare.

Leggendo così alcuni tweet del popolo rossonero ci rendiamo conto di quanta preoccupazione ci sia per la situazione legata a Theo Hernandez. I sostenitori del Milan chiedono dunque risposte immediate, chiedono che le richieste del terzino vengano accontentate. Le ambizioni del Diavolo così come la “credibilità di Ibra”(lo scrive un tifoso), passano anche dalla permanenza del francese.

Ibra lo aveva anticipato, ma Jovic punta di riserva mi sa tanto di poca logica e di un’accontentarsi. Poi Theo ci mette il carico. Diciamo che questo Milan o da una netta sterzata oppure si schianterà poco dopo aver lasciato il porto. — FiglioDelDiavolo (@YouRedBlack) June 15, 2024

E se facessero partire Theo, la credibilità di Ibra verrebbe meno. — Stulimpetti vol.II (@stulimpetti) June 15, 2024

Il milanista che critica le parole di #theo semplicemente non ha ancora capito la sua grandezza. Può e merita di andare ovunque (a fare la differenza).

Merita soprattutto un ingaggio da almeno 7mln+bonus (al Milan) con un progetto vincente in Italia e in Europa — Andres Krunic (@MegaJovic15) June 15, 2024

Arriva Fonseca

Parte Theo

Resta Jovic

Non arriva Zirkzee

Le prossime mosse saranno .. cessione di Maignan e Leao..#milan — giorgio (@giorgio11857604) June 15, 2024

Dai commenti si evince chiaramente che l’opera di smilanizzazione messa in atto da questa società è compiuta. Hanno ridotto i “tifosi” del Milan a inermi compratori ai quali si può vendere tutto.

Chi critica Theo tifasse per il Fanfulla !!!! — Antonio Borrelli (@AtoBorr) June 15, 2024

Se Ibra dice che Theo resta e vuole restare e lo stesso Theo poche ore dopo dice che non sa se resta e che si vedrà allora c’è un problema bello grosso. Sono i fatti a dire la verità, non le parole preconfezionate — Salva (@saIva___) June 15, 2024

Il bello è che per theo accetteranno 60M+Bonus ahahhahaha — Scimmietta Milanista spera negli arabi 🔴🐒⚫ (@ScimmiettaMilan) June 15, 2024