Accoglienza ‘brutale’ alla nazionale: è successo di tutto

Gli Europei sono iniziati e c’è chi ha avuto un’accoglienza molto particolare: di chi si tratta e cosa è successo

Non sono passati poi tanti giorni dal termine della Serie A, eppure lo dobbiamo ammettere: il calcio ci è mancato. E gli Europei non sembrano proprio una delusione, almeno per come sono iniziati. Germania e Spagna hanno dato spettacolo, e ora tocca all’Italia non deludere le aspettative contro l’Albania, in una partita da vincere per forza per credere nel passaggio del turno.

E sono tante le aspettative anche per il Portogallo. Gli iberici arrivano bene a uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi anni e con tanti talenti pronti a rubare l’occhio, già affermati sulla scena internazionale e di grande qualità. Non sarà facile, in una competizione in cui i dettagli fanno la differenza, arrivare fino in fondo, ma metteranno in gioco tutto ciò che hanno per farcela.

Di sicuro, non mancherà l’affetto da parte dei tifosi, come è successo anche negli ultimi giorni. Infatti, un calciatore dei portoghesi non ha potuto fare a meno di ringraziare i supporters per quanto sono riusciti a fare.

L’accoglienza al Portogallo fa il giro del mondo: cosa è successo

Come tutti i gruppi, il Portogallo è arrivato in Germania, ma gli iberici hanno avuto dalla loro parte un tifo scatenato e un’accoglienza che Vitinha, un calciatore importante nelle rotazioni di Roberto Martinez – se non fondamentale – ha definito addirittura ‘brutale’, almeno nella traduzione italiana del termine.

In conferenza stampa, ha detto: “È importante essere grati, elogiare e dire che l’accoglienza è importante, sia all’aeroporto e anche durante il viaggio, così come alla reception dell’hotel, è stato incredibile. La gente registrava all’interno del bus, noi registravamo fuori, perché era brutale (ovviamente nel senso positivo del termine, ndr)”. I calciatori ovviamente sperano di poterli soddisfare e regalargli il successo tanto atteso in Germania.