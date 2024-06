Salta il debutto e anche Spagna-Italia: tegola per il Ct

Assenza pesante che complica i piani per il girone: dopo il debutto, il giocatore salta anche Spagna-Italia di giovedì

L’attesa è finita, si parte con Euro 2024. Stasera al via la rassegna continentale con Germania-Scozia, match inaugurale del girone A. Domani, Ungheria-Svizzera e quindi toccherà al girone dell’Italia, con Spagna-Croazia a precedere il nostro debutto contro l’Albania, alle ore 21.

Gare subito fondamentali e da non sbagliare per nessuno nel nostro girone, il gruppo B, dove il livello è piuttosto alto. Alta tensione specialmente per gli allenatori e per le scelte di formazione, le assenze possono pesare notevolmente in un frangente dove le partite sono concentrate in pochi giorni.

Grosso problema per la Spagna, alle prese con la tegola Laporte. Il difensore centrale ha avuto un risentimento muscolare alla gamba destra che gli ha fatto saltare gli ultimi allenamenti. Come riportato da ‘Relevo’, era già prevista la sua assenza contro la Croazia, domani, ma le sue condizioni preoccuperebbero a tal punto che pare debba saltare anche il big match contro gli azzurri di giovedì prossimo. Una perdita non da poco per le ‘Furie Rosse’.