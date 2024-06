Ostacoli per Zirkzee: il piano B è un ‘tradimento’

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca dovrà presto iniziare a prendere forma. La compagine rossonera punta soprattutto a potenziare l’attacco: non solo Zirkzee

Il Milan ha aperto un nuovo capitolo della propria storia recente con l’arrivo di Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli in panchina. L’ex allenatore della Roma avrà quindi l’arduo compito di prendere in mano un gruppo già consolidato e forte a cui far compiere un ulteriore salto di qualità.

I cambiamenti peraltro non si limitano solo alla panchina visto che anche la rosa dovrebbe incassare novità interessanti, a partire dall’attacco dove il primo obiettivo resta sempre il solito Joshua Zirkzee per i quali i rossoneri restano in vantaggio avendo incassato il sì del calciatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione, con annesso pagamento dei 40 milioni di euro utili ad acquistarlo.

L‘ostacolo resta rappresentato dalle commissioni, in merito alle quali c’è ancora una distanza da colmare. Il Milan prova ad avvicinarsi a piccoli passi ai 15 milioni richiesti, ma la strada da compiere è ancora consistente.

Calciomercato Milan, Morata l’alternativa a Zirkzee: la scelta dei tifosi

A partire proprio dall’ostacolo commissioni su Zirkzee, il sondaggio avanzato quest’oggi dalla redazione di calciomercato.it va a riguardare proprio le eventuali alternative in attacco all’olandese per il Diavolo.

Nel sondaggio proposto su Telegram, pur evidenziando come Zirkzee sia sempre l’obiettivo caldo, abbiamo chiesto quale alternativa vi convincerebbe di più. A vincere col 30% delle preferenze, sulle cinque scelte disponibili, è stato Alvaro Morata che supera il 24% a pari merito dei vari David del Lille e Lukaku del Chelsea.

Focus quindi sull’ex Juventus come scelta alternativa principale da parte dei tifosi, che hanno invece considerato pochissimo nomi come Guirassy e Omorodion, che hanno raccolto scarsi consensi. Morata dal canto suo ha chiuso l’ultima annata con un bottino di 21 gol e 5 assist tra tutte le competizioni con l’Atletico Madrid.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it su Telegram: