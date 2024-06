Nuova protesta dei tifosi contro Lotito: “Libera la Lazio”

Il patron della Lazio Claudio Lotito nuovamente nell’occhio del ciclone. Arriva una nuova protesta: slogan e cori inequivocabili

Definire problematica la situazione in casa Lazio sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Tra addii eccellenti e le vicissitudini in panchina che hanno scontentato una larga parte della tifoseria, non sono poche le matassa da sbrogliare per i biancocelesti.

Come sempre sarà il campo ad emanare i verdetti definitivi. Intanto nelle scorse ore è andata in scena una nuova protesta contro Claudio Lotito. Allo stadio Flaminio, infatti, sono stati circa 5 mila i tifosi che si sono dati appuntamento per esprimere tutto il loro dissenso per la gestione recente del presidente, considerato come il principale responsabile dell’ultima stagione piuttosto deludente.

La manifestazione – che in tarda serata si chiuderà in prossimità della chiesa della Gran Madre di Dio – è stata caratterizzata da cori e slogan contro Lotito. “Libera la Lazio” è stato uno dei manifesti più diffusi tra i tifosi biancocelesti, che stanno contestando non solo le scelte in panchina, ma anche la poca incisività sul mercato.