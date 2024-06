Euro 2024, sgomberata fan zone a Berlino: zaino sospetto, accertamenti in corso

Nel giorno dell’inaugurazione di Euro 2024, momenti di tensione a Berlino: le forze dell’ordine indagano su uno zaino sospetto

La Germania è in fermento per l’inizio di Euro 2024. Giornata inaugurale, fari puntati a Monaco di Baviera dove i padroni di casa esordiranno con la Scozia, ma in tutto il paese cresce la febbre per la grande manifestazione calcistica. Molto attiva la fan zone a Berlino, davanti al palazzo del Reichstag, che però è stata parzialmente sgomberata questo pomeriggio per degli accertamenti da parte delle forze di polizia.

Secondo quanto riferito da Beate Ostertag, portavoce della polizia di Berlino, dopo il ritrovamento di uno zaino sospetto è stata allestita un’area riservata. Lo zaino è stato analizzato degli artificieri, nel frattempo un uomo è stato fermato per accertamenti. Tutto regolare invece, per quanto riguarda la Fan Mile, alla Porta di Branbeburgo. Situazione rientrata nella normalità, come specificato poco dopo da ‘Sky’, anche se c’era un messaggio sospetto sullo stesso zaino.