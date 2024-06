Dybala all’Inter, l’operazione prende quota

Marotta rimane un grande estimatore di Dybala, nel cui contratto con la Roma vi è una clausola per l’Italia da 20 milioni

Dybala all’Inter, ci risiamo. Negli ultimi giorni è riemersa la possibilità di un approdo dell’argentino in nerazzurro, dal suo grande estimatore Marotta appena nominato Presidente del club e vicino a riprenderselo nell’estate 2022, dopo l’addio a zero alla Juventus.

L’operazione Dybala-Inter prende quota, nel senso che è entrata nel giro dei bookmakers che contano. Secondo gli esperti di ‘Sisal’, l’affare tra Inter e Roma è tutt’altro che impossibile: il matrimonio tra ‘La Joya’ e la società di Oaktree è piazzato a una quota non troppo alta, precisamente a 5,00.

A onor di cronaca, a Calciomercato.it non risulta un ritorno di fiamma dell’Inter per Dybala.

La pista Gudmundsson, ovvero il prescelto di Inzaghi per completare l’attacco, rimane non a caso la più plausibile. ‘Goldbet’ piazza a 2,00 l’islandese come nuovo calciatore dell’Inter. Per il reparto offensivo interista, giusto per non farsi mancare nulla, è stato quotato anche un nome a sorpresa, un nome che viene etichettato come “affascinante”.

Parliamo di Marco Reus, che lascia il Borussia Dortmund a costo zero. Lo sbarco ad Appiano Gentile del tedesco si gioca a 3,00. Per concludere, in quota anche Zirkzee che sta trattando il Milan: il ‘dispetto’ ai cugini è dato a 7,00.