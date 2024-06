Luciano Spalletti prende la parola alla vigilia dell’esordio dell’Italia a Euro 2024 contro l’Albania a Dortmund

Ci siamo. Domani sera a Dortmund, Signal Iduna Park, l’Italia di Luciano Spalletti esordirà in questo Euro 2024 contro l’Albania di Sylvinho e dei tanti ‘italiani’ in squadra.

Alla vigilia della sfida, già decisiva per le sorti della Nazionale in questa competizione, il ct azzurro ha preso la parola in conferenza stampa alle 13.45, accanto a Giangluigi Donnarumma.



