Dal Milan alla Juventus, annuncio UFFICIALE: è bianconero

È arrivato l’annuncio ufficiale per il trasferimento a parametro zero del difensore: vestirà la maglia bianconera

Affare chiuso. L’annuncio ufficiale è arrivato quest’oggi dopo un susseguirsi di voci. Lloyd Kelly, difensore inglese in scadenza di contratto con il Bournemouth, vestirà la maglia del Newcastle a partire dal primo luglio.

I Magpies hanno ufficializzato il suo acquisto: il 25enne di Bristol indosserà la maglia numero 25 e ritroverà alla guida del club David Howe, allenatore che già lo ha guidato nei primi anni a Bournemouth. La notizia riguarda anche il calciomercato di Juventus e Milan, due club che nei mesi scorsi si erano mossi sul calciatore.

In particolare erano stati i rossoneri a provare con maggior convinzione a portarlo in Italia, tentando anche un approccio con il giocatore e il Bournemouth per farlo arrivare in Serie A a gennaio, sei mesi prima della scadenza di contratto. Quest’inverno non se n’è fatto più nulla e poi il Milan – così come la Juve – ha mollato la presa con Kelly che alla fine è rimasto in Premier League.

Niente Milan e Juventus, Kelly al Newcastle: le prime parole

Niente Milan, né Juventus quindi per il 25enne difensore, capace di giocare anche a sinistra: dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore il contratto firmato con il Newcastle.

Grande la soddisfazione espressa da Kelly nelle sue prime parole calciomercato dei Magpies: “È incredibile venire qui. So quanto è grande il club e quanto significhi per tutti i tifosi e voglio solo correre e mettermi al lavoro. Per me e la mia famiglia è un grande trasferimento. La città di Newcastle è incredibile. Non è stato difficile per me decidere di venire qui: già lavorando in precedenza con il mister, so cosa vuole dai suoi giocatore e come vuole che giochino. Non vedo l’ora di iniziare”.