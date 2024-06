Caos Milan, scelta fatta: la Procura ha deciso

Arrivano novità per quanto concerne il caso di Yonghong Li, ex proprietario del Milan. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda

Torna sotto i riflettori una figura dal recente passato del Milan, che i tifosi ricorderanno certamente bene. Si tratta di Yonghong Li ex proprietario del club meneghino dal 2017 al 2018 che non ha lasciato certamente una traccia positiva ed indelebile nella società rossonera.

A distanza di anni arriva quindi una svolta proprio sull’ex numero uno del club. Come evidenziato dal ‘Corriere della Sera’ la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per falso in bilancio relativa allo stesso Yonghong Li. L’ex proprietario aveva infatti risorse collegabili alla moglie e ad altre società, anche se in presenza di “evidente opacità delle operazioni che hanno portato all’acquisto della società”.

Si sottolinea quindi come il reato di falso in bilancio non è contestabile a Li Yonghong, il quale “disponeva di un’indubbia consistenza patrimoniale e senz’altro poteva fare affidamento (come in effetti avvenuto) su ampie risorse finanziarie”.