Tegola nazionale UFFICIALE, out per tonsillite: già scelto il sostituto

Niente da fare per il calciatore, costretto a dire addio alla Nazionale. Non giocherà gli Europei in Germania a causa della tonsillite

Brutte notizie a pochi giorni dall’inizio degli Europei che si svolgeranno in Germania. Il giovane centrocampista è costretto a dare forfait per via della tonsillite.

Una tegola pensate che priverà la Nazionale tedesca di Aleksandar Pavlovic. Il calciatore classe 2004, messosi in luce in stagione, con la maglia del Bayern Monaco, è dunque costretto a lasciare il ritiro. Al suo posto ecco il centrocampista del Borussia Dortmund, ex Juventus, Emre Can