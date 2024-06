Inter, la Procura indaga sull’iscrizione al campionato: ecco cosa può succedere

L’iscrizione dell’esposto di Jdentità Bianconera contro l’Inter nel modello 45: cosa significa e quali sono i possibili risvolti

La notizia è arrivata ieri ed ha fatto molto rumore. L’esposto della fondazione Jdentità Bianconera contro l’Inter è stato iscritto dalla Procura di Milano nel ‘modello 45’: ma cosa significa e quali sono le conseguenze che ciò potrà avere?

Proviamo a fare un passo indietro per spiegare il possibile evolversi della situazione. Nelle scorse settimane, Jdentità Bianconera aveva – come detto – annuncio la presentazione di un esposto (a Procura della Repubblica, Procura Figc e Covisoc) per la verifica del rispetto dei dei requisiti di continuità aziendale dell’Inter, aspetto fondamentale per l’iscrizione alla Serie A. In pratica, nell’esposto ciò che è messo in dubbio è l’esistenza da parte della società nerazzurra dei requisiti necessari a poter partecipare al massimo campionato.

Di ieri la notizia dell’iscrizione dell’esposto nel Modello 45: si tratta di un registro dove trovano spazio tutte quegli atti e le informative (compresi gli esposti) che non hanno rilevanza penale e che quindi non possono essere iscritti nei registri delle notizie di reato.

Inter, il caso iscrizione: cosa può succedere

In pratica, secondo quanto riportato da ‘vocenews.it’, l’iscrizione del caso nel Modello 45 è già la certificazione che i magistrati hanno verificato e giudicato non presenti fatti penalmente rilevanti.

Stando così le cose, il pubblico ministro (senza neanche la necessità che intervenga il giudice delle indagini preliminari) dovrebbe a stretto giro archiviare il caso, considerato che la Procura si adopera solo nel caso in cui emergono fatti penalmente rilevanti e non per illeciti amministrativi o civili.