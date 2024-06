‘Giallo’ Szczesny: ecco cosa succede

Scaricato dalla Juventus, Szczesny ha raggiunto un accordo con l’Al-Nassr per un biennale. Ma ora sarebbero sorti dei problemi: i dettagli

‘Giallo’ Szczesny. Il polacco ha raggiunto un accordo con l’Al-Nassr, un biennale da circa 20 milioni a stagione, ma ora sembra che il club saudita possa cambiare obiettivo.

Ricordiamo che la Juventus ha già preso il sostituto, Michele Di Gregorio dal Monza per 18 milioni più 2 di bonus. L’ufficialità è legata proprio alla partenza di Szczesny, ‘scaricato’ da Giuntoli anche se non soprattutto per una questione economica: il suo ingaggio è altissimo, circa 13 milioni lordi, con il contratto che scade a giugno 2025.

Secondo Santi Ouna di ‘Footmercato’, il Direttore sportivo dell’Al-Nassr Fienga (ex Roma) sta spingendo per definire l’operazione con la Juve (sui 4-5 milioni di euro, ndr), però altri dirigenti dello stesso club arabo – dove gioca Cristiano Ronaldo – vogliono che per il ruolo di portiere vengano presi in considerazione profili diversi da quello del polacco. Attese novità nelle prossime ore.