Bufera Champions, tifosi nel caos: la rivoluzione è totale

Le ultime notizie legate alla prossima Champions League non fanno per nulla felici i tifosi. Così cambia davvero tutto: il punto della situazione

La nuova Champions League è pronta a prendere il via. Sarà una rivoluzione per tutti. Una rivoluzione che porterà a giocare più partite.

Cambieranno così anche le abitudini dei tifosi, che vedranno più volte i loro giocatori preferiti, ma la rivoluzione riguarderà anche le tv. Come scrive Calcio e Finanza, infatti, le partite di cui detiene i diritti Sky Italia, non saranno condivise con altri broadcaster. Ciò significa che chi vorrà seguire i match di Champions League dovrà possedere un abbonamento a Sky o Now.

Conference ed Europa League solo su Sky

La scelta sarebbe quella, infatti, di non trasmettere nessuna sfida in chiaro, nemmeno su Tv8. Il canale, che ha ospitato negli anni scorsi sfide delle italiane in Europa, non manderà in onda alcun match.

Ciò significa che la Conference così come l’Europa League potranno essere seguite solamente in streaming o sulla piattaforma satellitare. Brutte notizie dunque per tantissimi tifosi, da quelli dell’Inter a quelli del Milan, passando per quelli della Juve, del Bologna, dell‘Atalanta, della Roma, della Lazio e della Fiorentina.