Salta tutto con il Milan: resta e firma il rinnovo del contratto

Le ultime sul calciomercato del Milan mettono in evidenza la decisione dell’attaccante nel mirino del Milan, ecco i dettagli

Sono ore forse decisive per il colpo in attacco del Milan. Tutto su Zirkzee, coi rossoneri pronti a pagare la clausola da 40 milioni, ma prima devono trovare un accordo con l’agente dell’olandese, Kia Joorabchian, per quanto riguarda le commissioni. Le richieste sono altissime, ma c’è fiducia.

Zirkzee era il preferito fin dall’inizio, tuttavia in queste settimane Furlani e soci hanno trattato anche altri attaccanti di prospettiva. Vedi Sesko, i cui costi erano però elevatissimi. La clausola dello sloveno ammonta infatti a 65 milioni di euro. Senza dimenticare che sullo sloveno c’è mezza Europa, Arsenal e Chelsea in testa.

Alla fine, però, Sesko ha deciso di rimanere in Germania. Come riporta Fabrizio Romano, il giovane bomber vuole fare un percorso ‘alla Haaland’, quindi un altro anno formativo prima di compiere il salto in una big. Possibile ora un rinnovo contrattuale, l’attuale accordo scade nel 2028, con una clausola d’uscita inferiore a 65 milioni.