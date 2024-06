Rottura col tecnico e rescissione: la Juve lo prende a zero

La Juventus pregusta un affare a parametro zero, il giocatore rompe con l’allenatore e chiede la rescissione del contratto

Sarà un mercato in cui la Juventus, pur avendo in mente cambiamenti piuttosto importanti, non potrà permettersi spese folli e dunque dovrà cogliere le occasioni che si presenteranno. Un compito nel quale Cristiano Giuntoli dovrà profondere tutta la propria esperienza.

Juve che si dividerà tra il tentativo di acquisti di un certo spessore e qualche cessione pesante per provare a monetizzare o risparmiare su ingaggi considerevoli a gravare sul bilancio. Più alcuni innesti a condizioni di favore. Uno di questi potrebbe essere una vecchia conoscenza, per il quale esiste la possibilità di un arrivo a parametro zero.

Juventus, occasione Morata a titolo gratuito

Gratis, a Torino, potrebbe sbarcare Alvaro Morata, per il suo terzo ciclo in bianconero. Situazione in evoluzione e da monitorare, quella dell’attaccante spagnolo, come riferiscono i media iberici.

Secondo Eduardo Inda, direttore di ‘Okdiario’, Morata sarebbe in rotta totale con Diego Simeone. Rapporti deteriorati con il tecnico argentino, al punto che l’attaccante avrebbe chiesto al club di risolvere il proprio contratto e di farlo possibilmente a breve, entro il mese di giugno. Tra le ipotesi, ci sarebbe anche quella di un trasferimento in Arabia. Ma, secondo ‘Masfichajes.com’, la Juventus sarebbe pronta a inserirsi e a mettere sul piatto una destinazione graditissima per il grande ex. Che però dovrebbe accettare di ridursi un po’ l’ingaggio per tornare sotto la Mole.