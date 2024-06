“Ricorso inutile”: esclusione dal torneo, l’annuncio fa comodo al Milan

Annuncio sull’esclusione dal torneo e nessuna possibilità di ricorso, notizia che riguarda anche il Milan: cosa succede

Notevole interesse in questi giorni per quanto succedendo attorno al Milan. Non soltanto per l’attesa dell’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore e per le ultime notizie su Zirkzee. Anche altre le notizie, oltre al calciomercato, che riguardano i rossoneri.

Il Milan ha trovato, in particolare, lo spiraglio per l’iscrizione della propria compagine Under 23 in Serie C. Serviva la mancata iscrizione di una delle società aventi diritto in terza serie e purtroppo per i suoi tifosi è toccato all’Ancona. La conferma arriva dalle dichiarazioni del sindaco della città, Daniele Silvetti, intervenuto a ‘Tv Play’.

Silvetti ha chiarito la situazione e spiegato come non ci siano possibilità di ricorrere per mantenere la categoria. “L’esclusione sancita dalla Covisoc è avvenuta per via di inadempimenti relativi agli stipendi – ha affermato – Non ci sono presupposti per il ricorso, il versamento degli stipendi non è mai avvenuto, è un paradosso perché c’erano soldi per una fideiussione ma non per pagare gli stipendi. Come amministrazione comunale, avevamo segnalato delle avvisaglie dell’inattività di Tiong, proprietario al 95%. Eserciterò ogni azione possibile per danneggiamento al Comune di Ancona e farò quello che posso per far ripartire il calcio ad Ancona, ma non potremo riprendere da una categoria superiore alla Serie D“.