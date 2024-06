Grana per Giuntoli: “Così la Juventus è meno forte”

La Juventus è pronta a ufficializzare Thiago Motta in panchina, ma intanto Giuntoli setaccia il mercato per rinforzare la rosa bianconera. Pronta una mini rivoluzione e una partenza eccellente

La Juventus ha già iniziato le manovre sul mercato per la prossima stagione, in attesa di ufficializzare questa settimana l’ingaggio in panchina per le prossime tre stagioni di Thiago Motta.

Giuntoli si muove comunque di concerto con il tecnico italo-brasiliano, che da tempo ha dato tra gli altri anche il via libera per una mini rivoluzione in porta con l’arrivo di Di Gregorio e l’addio di Szczesny. La Juve dopo il rifiuto sul rinnovo e la spalmatura dell’ingaggio ha deciso di privarsi del polacco e sta cercando una sistemazione per liberare il posto per l’attuale portiere del Monza, bloccato da tempo dai bianconeri e per il quale ci sono da sistemate soltanto gli ultimi dettagli con il sodalizio brianzolo.

Calciomercato Juventus, via Szczesny per Di Gregorio: si infiamma il dibattito

La Juventus pensa così a una coppia tra i pali formata da Di Gregorio e Perin, sacrificando Szczesny che ha uno stipendio al lordo da oltre 12 milioni.

Per il nazionale polacco sono arrivate nelle ultime ore anche alcune ricche offerta dall’Arabia Saudita e il cambio in porta alla Continassa fa storcere un po’ il naso tra gli addetti ai lavoro: “La Juventus ha preso questa decisione e farà a meno di Szczesny, ha fatto questa scelta che è anche condivisibile. Però a patto che ci sia in partenza un titolare e una riserva – sottolinea l’ex portiere Fernando Orsi a ‘Radio Radio’ – Di Gregorio e Perin sono secondo me due portieri di pari valore e se li metti in concorrenza tra di loro non fai il bene né di uno e né dell’altro, ma neanche della squadra. Secondo me Szczesny è meglio di Di Gregorio, che è bravo, però non è dello stesso livello del polacco“.

All’analisi di Orsi si aggiunge anche quella di Stefano Carina: “La Juventus in porta è meno forte rispetto all’anno scorso. Noi la scorsa stagione il problema sulla titolarità tra Szczesny e Perin ad esempio non ce lo ponevamo – spiega il giornalista sempre sulle frequenze di ‘Radio Radio’ – Con Di Gregorio avrai certamente risparmiato sull’ingaggio, però in campo sei meno forte almeno tra i pali. Senza dimenticare che hai speso 20 milioni per un portiere, che in un mercato del genere sono veramente tanti”.