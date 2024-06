Gotti salva Corvino da un incendio: il retroscena prima del rinnovo

L’allenatore, dopo aver salvato il Lecce dalla retrocessione, ha fatto lo stesso con il direttore Corvino nella notte del 9 giugno

Grosso spavento vissuto in casa Lecce nelle notte del 9 giugno, a poche ore dall’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto di Luca Gotti. Il tecnico, diventato un vero e proprio idolo della formazione pugliese grazie alla straordinaria salvezza dell’ultima stagione, ha compiuto un’altra impresa ancor più importante proprio la notte prima del rinnovo.

Come riportato da ‘Tuttosport’, sia Gotti che il direttore Pantaleo Corvino – giunti alle fasi conclusive della trattativa per il nuovo contratto – lo scorso 9 giugno si trovavano infatti presso lo stesso hotel a Vittorio Veneto per una convention. A causa di un fulmine che ha colpito il resort in cui alloggiavano, è scattato un principio di incendio all’interno della struttura.

A salvare il direttore dell’area tecnica del Lecce, è stato lo stesso allenatore che prontamente ha bussato con forza alla porta della stanza nella quale dormiva Corvino, risultando determinante. Il giorno dopo, come da programma, passato l’enorme spavento il Lecce ha raggiunto l’accordo con l’allenatore ed ha comunicato l’estensione del contratto di Gotti sino al 30 giugno 2026.