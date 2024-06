Derby per Berardi: l’attaccante resta in Serie A

Domenico Berardi è destinato a rimanere in Serie A. L’attaccante è pronto a dire addio al Sassuolo dopo tanti anni di trattative e rumors

Prima l’infortunio al menisco poi l’operazione al tendine d’Achille, per Domenico Berardi quella appena trascorsa è stata una stagione davvero complicata. Alla fine le partite giocate in Serie A sono state solamente 17, ma i gol – ben nove – non sono mancati.

L’attaccante, però, non ha potuto dare una mano fino in fondo al Sassuolo, che è così retrocesso in Serie B. Dopo tanti anni di rumors e trattative, questa potrebbe così essere l’estate giusta per l’addio di Domenico Berardi al club neroverde. D’altronde appare davvero difficile immaginare nel campionato cadetto, un giocatore come il 1994 con i numeri avuti nelle ultime stagioni.

Calciomercato Juve, derby con l’Inter per Berardi

A supporto di questa tesi ci sono anche le quotazioni dei siti di scommesse: così secondo la Sisal la squadra favorita ad acquistare il giocatore è la Juventus.

Un trasferimento in bianconero di Berardi viene, infatti, pagato quattro volte la posta. E’ quotata a cinque, invece, l’Inter. Più lontano il Milan, a sette, così come la Lazio. Erano stati proprio i biancocelesti, però, a muoversi con forza la scorsa estate ma senza successo. Il Diavolo ci aveva pensato, prima che decidesse di acquistare Samu Chukwueze e Christian Pulisic. Oggi dunque le porte del club rossonero appaiono chiuse. Il futuro di Berardi sarà ancora in Serie A, ma altrove.