Via dall’Inter dopo il rinnovo: hanno deciso così

Inter, riflessioni in atto sul futuro: scenari che possono portare a una cessione clamorosa subito dopo il rinnovo, la decisione

L’Inter si avvia verso un futuro con diverse incognite, ma, apparentemente, in una situazione più serena rispetto al momento in cui il campionato si stava concludendo. L’approdo di Oaktree come proprietario del club, rilevandolo dalla famiglia Zhang, è stato di certo un cambiamento epocale, anche se meno traumatico, fino ad adesso, rispetto alle previsioni.

Una Inter che ripartirà da Beppe Marotta come presidente e da alcune certezze sul mercato, con l’intenzione di trattenere tutti i giocatori più importanti. Come del resto simboleggiato dai rinnovi in arrivo di Niccolò Barella e Lautaro Martinez, mosse di certo non banali. Qualche cambiamento importante, però, a sorpresa, potrebbe ugualmente esserci. Il mercato non dorme mai e può sempre riservare colpi di scena.

Inter, Barella via dai nerazzurri: “colpa” di Frattesi

Per quanto riguarda Nicolò Barella, parliamo di un giocatore sempre fondamentale nello scacchiere interista, anche se quest’anno, rispetto al passato, forse meno incisivo nei numeri. Mentre è in grande crescita un giocatore come Davide Frattesi.

Un potenziale sottolineato da diversi gol anche da subentrato e da una verve realizzativa e tecnica confermata anche in Nazionale. La stella dell’ex Sassuolo è in ascesa e secondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno risposto al nostro sondaggio su Telegram, per Barella, nonostante il rinnovo imminente, in caso di offerta irrinunciabile sarebbe il caso di procedere a un sacrificio. Il “sì”, come opzione, ha prevalso con il 70% di voti contro il 30% di contrari.