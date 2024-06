Nuovo acquisto per The Wine of the Champions: ecco il presidente Galliani!

Fabio Cordella arricchisce la sua squadra di stelle del calcio mondiale: anche Adriano Galliani entra a far parte di ‘The Wine of the Champions’ con la bottiglia ‘Il Condor’

Anche Adriano Galliani fa parte adesso della prestigiosissima squadra di ‘The Wine’ oh the Champions’, la produzione vinicola ideata dal direttore sportivo e imprenditore Fabio Cordella.

L’attuale Ceo del Monza arricchisce una lunga lista di campioni ed ex stelle del mondo del calcio a livello internazionale e che hanno aderito al progetto di Cordella come Ronaldinho, Terry, Mascherano, Amauri, Roberto Carlos, Jankulowski, Materazzi, Frey, Lugano, Amoroso, Ochoa, Chevanton, Barbas, Zamorano, Candela, Cafu, Sneijder, Julio Cesar, Kuranyi e Zenga. Così anche Galliani avrà una sua linea di bottiglie personalizzate – ovvero Il Condor – dal suo celebre soprannome. Nello specifico si tratta di un vino rosso e uno bianco, ovvero un Negroamaro Rosso IGP Salento e un Fiano Bianco IGP Puglia, che saranno contrassegnati appunto con il nome ‘Adriano Galliani, il Condor’.

L’iniziativa è stata presentata a Milano presso lo show-room ‘Della Marta’ in via Maroncelli 5, leader nella produzione di innovative vetrine climatizzate e partner di ‘The Wine of The Champions’.

Dal calcio alla passione per il vino per Adriano Galliani: “Questa iniziativa mi diverte. Il calcio è passione e lo è anche il vino. È bello coltivare le proprie passioni. Di campioni, grazie al Presidente Silvio Berlusconi, ne ho collezionati tanti nella mia carriera, prima al Milan e ora al Monza. Questa è una piacevole variazione sul tema. Non male come squadra! Un colpo da Condor”, dice sorridendo Galliani. Tutta la soddisfazione di Fabio Cordella per l’ingresso nel team di un’altra grande firma del calcio mondiale: “Dopo tanti calciatori, un nuovo top player, anzi, il Presidente dei nostri campioni. Siamo felici e orgogliosi che Adriano Galliani abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia. È uno dei dirigenti più vincenti della storia del calcio. Per noi è un grandissimo onore”. Un connubio vincente anche in solidarietà: gli introiti spettanti a Galliani da questa iniziativa saranno infatti interamente devoluti in beneficenza a ‘La Meridiana – Il Paese Ritrovato’, il primo villaggio in Italia (a Monza) dedicato alla cura di persone affette dalla sindrome di Alzheimer.

Galliani inoltre, soffermandosi sugli aspetti prettamente calcistici, ha praticamente annunciato l’arrivo in panchina di Nesta e ha parlato anche del futuro di Di Gregorio, ormai a un passo dalla Juventus.