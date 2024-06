Monza, Galliani pesca dallo United in attesa di Nesta | CM.IT

Primo colpo estivo del Monza in attesa dell’arrivo di Nesta in panchina: definita la trattativa per il baby Forson

Nel giorno in cui Adriano Galliani conferma l’arrivo di Alessandro Nesta in panchina, c’è il primo squillo sul mercato da parte del Monza.

Il club brianzolo si è assicurato infatti le prestazioni di Omari Forson, baby di origini ghanesi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Manchester United. Il Ceo Galliani ha sfruttato l’opportunità di acquisire a parametro zero il cartellino dell’esterno offensivo classe 2004, che non ha rinnovato l’accordo con i ‘Red Devils’. La dirigenza del Monza aveva già trovato la scorsa settimana un principio d’intesa, con la trattativa con gli agenti del giocatore finalizzata successivamente nelle scorse ore dai biancorossi.

Forson firmerà un contratto pluriennale fino al 2028 e sarà ufficializzato prossimamente dai brianzoli, una volta che sarà terminata l’avventura al Manchester United. Il nazionale inglese Under 20 ha anche debuttato in prima squadra nell’ultima stagione, totalizzando 4 presenze e 1 assist in Premier League sotto la gestione Ten Hag.