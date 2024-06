Milan, riscatti De Ketelaere e Saelemaekers: c’è ancora tempo, la situazione | CM.IT

Atalanta e Bologna hanno ancora un po’ di tempo per decidere se riscatta Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers

Non solo Joshua Zirkzee per il quale il Milan vede il traguardo, il club rossonero in questi giorni deve risolvere anche altri discorsi.

La lente di ingrandimento è così puntata anche su Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers. Il futuro dei due giocatori è tutto da scrivere e la possibilità di essere riscattati da parte di Atalanta e Bologna sta per scadere. Il giorno entro cui i due club possono esercitarlo non è però il 14 giugno, come per altre squadre, ma, per accordi già presi, i nerazzurri e i rossoblu, come confermato a Calciomercato.it, hanno tempo fino al 20 giugno.

Tempo questo che l’Atalanta utilizzerà per cercare convincere il Milan ad abbassare il riscatto fissato a 23 milioni di euro per De Ketelaere. I bergamaschi, infatti, vogliono proseguire con l’ex Club Brugge, ma al momento i rossoneri non vogliono concedere sconti. La sensazione è che le parti alla fine riusciranno a trovare la giusta quadra, ma il tempo stringe. Discorso diverso per quanto riguarda Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Milan, Saelemaekers tra Italia e Inghilterra

Il belga ha fatto davvero bene a Bologna, diventando una pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta. Con la partenza del tecnico italo-brasiliano tutto però appare cambiato.

Niente dieci milioni così per il Milan e ritorno alla base per Saelemaekers, che a Milanello, però, sarà solo di passaggio. Attenzione alla Premier League, con il suo agente che sta sondando il terreno, ma soprattutto all’Italia, dove piace a diverse squadra. Si è parlato della Juventus, ma attenzione al Torino. Chissà che per Milan non si possano aprire nuove strade per nuovi affari