Milan, Colombo: “Zirkzee incendierà San Siro. Ecco chi rischia di andar via” | ESCLUSIVO

Le ultime sul calciomercato del Milan, a partire dal colpo Zirkzee, con l’intervista a Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera

Si infiamma il calciomercato del Milan, con l’affare Joshua Zirkzee che vede sempre più il traguardo. La trattativa è in dirittura d’arrivo, con le parti che hanno voglia di chiudere il prima possibile. Il Diavolo ha così deciso di pagare i 40 milioni di euro della clausola, trovando l’accorso sullo stipendio, da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. L’ultimo ostacolo è legato alle commissioni, ma le parti vogliono venirsi incontro per arrivare alla fumatati.

L’estate del Milan è dunque pronta ad iniziare e pare il futuro della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Monica Colombo. Con la giornalista del Corriere della Sera non si poteva non iniziare da Joshua Zirkzee: “La sensazione è che siamo molto vicini – esordisce -. E’ una mia impressione, ma è come se il Milan voglia far trapelare che è molto vicino a Zirkzee prima di ufficializzare Fonseca e dal momento che il tecnico verrà annunciato questa settimana, credo che queste siano davvero le ore decisive per arrivare ad una quadra non solo sul contratto del giocatore sul quale c’è giù un accordo, ma anche sulle commissioni, che fino a questo momento hanno rappresentato il vero scoglio”.

Il Milan e i suoi tifosi tornano così a sognare con un grande attaccante: “Zirkzee è un grandissimo attaccante, che corrisponde ai canoni del Milan, giovane dal costo non funambolico, ma è anche una garanzia per il presente, come abbiamo visto con il Bologna. Ha le caratteristiche per incendiare San Siro. Poi è chiaro che ci sono altre zone del campo da sistemare, come il terzino destro, un centrale di difesa e il centrocampista, ma l’attaccante che fa sognare i tifosi è già tanta roba”.

Milan, Hernandez a rischio: “Difficile dir di no ad 80 milioni”

Inevitabilmente si è affrontato anche il discorso legato al futuro di Theo Hernandez, che è quello che tiene maggiormente in ansia i tifosi del Diavolo: “Se arriverà un’offerta verrà valutata e se dovesse essere esagerata come quella che ha presentato il Newcastle per Tonali verrà presa in considerazione. Al momento sulla carta è il francese il più vicino, diciamo, ad andar via, perché lo vuole il Bayern Monaco, anche se non ha ancora formalizzato alcuna proposta”.

Così rischia di andare via – “Davanti ad un’offerta da 80 milioni, il club rossonero difficilmente direbbe di no. I soldi poi verrebbero reinvestiti. Va detto che il futuro di Theo appare collegato a quello di Davies. Una sua eventuale perdita sarebbe dolorosa, ma vedremo quando arriverà la proposta e se ci sarà tempo poi per trovare il sostituto”.

Il calciomercato del Milan appare molto lineare, con la dirigenza pronta a mettere le mani su un attaccante e poi anche su un centrocampista, un difensore e un terzino. Il Diavolo, però, deve fare i conti con due mancanze, leadership e calciatori italiani: “Per quanto riguarda il secondo aspetto, la dirigenza non mi sembra che si stia fasciando la testa – afferma Monica Colombo -. Se avessero voluto prendere un tecnico italiano lo avrebbero fatto. Mi sembra proprio che sia l’ultimo dei loro pensieri. Per quanto riguarda la leadership, Giroud oltre ad offrire un contributo tecnico importante, era fondamentale per lo spogliatoio. Questo sarà il problema da risolvere, anche perché non sono tanti i giocatori che hanno un lungo passato al Milan, mi viene in mente Calabria, ma pochi altri… Su questo bisognerà lavorare e magari Ibra dovrà garantire un surplus in tal senso”.

Milan, Maldini e De Ketelaere via: il commento di Monica Colombo

Si è parlato infine dei possibili addii a titolo definitivo di Daniel Maldini e Charles De Ketelaere. In queste ore il futuro del belga è tornato ad in discussione: “Charles vuole giocare al ribasso, ma De Ketelaere è reduce da un campionato così sorprendentemente positivo, dopo il rendimento basso al Milan, che in pochi si aspettavano un esplosione del genere. Di conseguenze l’Atalanta farà l’investimento per acquistarlo. Mi sembra proprio che i soldi ai Percassi non manchino”.

Ultima battuta su Daniel Maldini e un futuro lontano dal Milan: “Sarà uno dei giocatori su cui Galliani farà leva per tenere in Brianza. Lo aveva preso solo in prestito puro, ora proverà ad acquistarlo o a prenderlo in prestito con diritto. So che ci sono altre squadre come la Roma e l’Atalanta che hanno chiesto informazioni. Al Milan non lo vedo anche per come si sono lasciati, male, con il papà e poi in quel ruolo sono coperti. Il Monza lo vedo dunque in pole, anche per quella storia romantica con Nesta in panchina, che ha giocato con Paolo. Ci sono tutte le premesse per continuare”