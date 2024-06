L’Inter e Marotta fanno sul serio: c’è la data per l’arrivo di Chiesa

Continua la telenovela alla Juventus per il futuro di Federico Chiesa: potrebbe inserirsi anche l’Inter nella corsa all’attaccante della Nazionale

Partita con luci e ombre ieri sera per Federico Chiesa nel test amichevole dell’Italia contro la Bosnia, match di preparazione in vista di Euro 2024 per gli Azzurri.

L’assist per la rete decisiva di Frattesi, ma anche qualche pausa per il numero 7 della Juventus. Il Ct Spalletti sembra però intenzionato a puntare su Chiesa per la rassegna in Germania, vetrina che potrebbe essere decisiva anche per il suo futuro a Torino. Un Europeo da protagonista lo rilancerebbe sul mercato, con la possibilità che a bussare alla porta della Juve siano anche le big estere. Per il momento infatti a sondare il terreno sono stare Napoli e Roma, mentre il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ rimane complicato. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con il Dt Giuntoli, con l’agente del giocatore Ramadani che incrocerà anche il sodalizio partenopeo e i giallorossi.

Calciomercato Juventus, Inter in agguato per il colpo Chiesa

Chi può inserirsi tra un anno è anche l’Inter, se Chiesa dovesse restare alla Juve e svincolarsi nell’estate 2025 a parametro zero.

Uno scenario sul quale accende i riflettori Marco Barzaghi: “Sembra ci sia un interesse reale per quella che l’altro giorno era una provocazione, ovvero Chiesa – sottolinea il giornalista sul proprio canale ‘You Tube’ – Per tanti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, ma Simone spesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate. Basti pensare a Calhanoglu e Dimarco. Si è inserito fortemente il Napoli, Conte lo stima tantissimo. C’è la Roma”. Barzaghi aggiunge inoltre sull’intreccio Chiesa: “L’Inter osserva e potrebbe farci un pensierino tra un anno, se non trovasse un accordo o una squadra pronta ad acquistarlo ora. Non è un mistero che Marotta e Ausilio lo apprezzino, potrebbe essere un’ottima presa fra un anno”.