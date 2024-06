La Juventus lo toglie all’Inter: Chiesa finanzia il colpo scudetto

La Juventus lo toglie all’Inter, Chiesa può finanziare il colpo scudetto. L’indiscrezione di calciomercato e tutti gli aggiornamenti

Sono i giorni di Thiago Motta in casa Juventus. Il mondo bianconero attende la firma, ormai imminente, e l’annuncio ufficiale dell’arrivo del tecnico ex Bologna.

Nel frattempo, Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera sono già al lavoro sul calciomercato. Il ‘caso’ degli ultimi giorni riguarda Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale azzurra, in scadenza a giugno 2025, è sempre più in bilico in casa Juve: il club avrebbe aperto ad una eventuale cessione ad un anno dalla scadenza dell’attuale contratto. Il rinnovo è infatti in stand-by ed il suo agente, Fali Ramadani, è atteso in Italia anche per incontrare la Roma. In agguato ci sono anche il Napoli di Antonio Conte ed il Milan.

Calciomercato Juve, rispunta Gudmundsson: sorpasso sull’Inter

Secondo quanto riferito da Paolo Paganini di ‘Rai Sport’, Chiesa potrebbe partire e la Juventus così monetizzare. L’alternativa all’esterno bianconero sarebbe Albert Gudmundsson: rispunta il gioiello del Genoa in vista del mercato estivo.

L’islandese, come noto, è anche in cima alla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare l’attacco dell’Inter campione d’Italia. Il giocatore ha già espresso la propria volontà di fare subito il salto in una big, la sua valutazione da parte del Genoa si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il club nerazzurro è dunque avvisato: su Gudmundsson c’è anche la Juve.