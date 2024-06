Zirkzee al Milan con la clausola: un vecchio ostacolo impone lo sprint

Il Milan continua a premere per Zirkzee e ragiona sul pagamento della clausola, ma lo sprint diventa complicato

In casa Milan è l’oggetto del desiderio. Il club rossonero deve fare il grande investimento in attacco e ha individuato in Joshua Zirkzee il profilo giusto su cui puntare.

L’olandese ha messo d’accordo tutti, da Moncada a Furlani, passando per Ibrahimovic e i tifosi. Il Milan intende pagare la clausola di 40 milioni di euro e il Bologna ne è a conoscenza, ma serve ancora trovare l’intesa con l’entourage del giocatore. Il club rossonero sta premendo sull’acceleratore e in casa Milan si invita alla calma perché la trattativa non viene ritenuta facile. Nel frattempo però, oltre all’ostacolo legato all’intesa con Kia Joorabchian, il Milan deve anche superare la concorrenza inglese.

Milan, Arsenal e Manchester United non mollano Zirkzee: la situazione

Stando a quanto riferito da ‘Sky Sports Uk’, le società di Premier League non hanno mollato la presa nei confronti del centravanti olandese, anche per via degli ottimi rapporti con lo stesso agente.

Sia il Manchester United che l’Arsenal stanno monitorando la situazione con grande attenzione ed entrambi restano fortemente interessati al classe 2001. Joorabchian in particolare ha ottimi rapporti con l’Arsenal e il suo ds Edu. L’agente inoltre vive a Londra e preme per la soluzione inglese. Al contrario l’attaccante sarebbe felice di restare in Italia. In più di un’occasione ha espresso parole d’amore per lo stadio di San Siro e in più è orgoglioso di aver conquistato il suo idolo Zlatan Ibrahimovic e l’ipotesi di giocare nel Milan, con Ibra che ricopre un ruolo importante all’interno della società, alletta tanto il talentuoso attaccante. Il Milan sa che deve cercare soprattutto di convincere l’entourage e, con l’interesse dalla Premier che non si è sopito, è obbligatorio accelerare.