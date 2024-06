Tesoretto e una sorpresa: lascia l’Inter a parametro zero

L’Inter blinda Simone Inzaghi in panchina e lavora per puntellare la rosa del tecnico piacentino. Prende copro uno scenario inatteso in casa nerazzurra

Due priorità per l’Inter della nuova era Oaktree e con Marotta presidente dei campioni d’Italia. Simone Inzaghi, in attesa della fumata bianca sul rinnovo, ha chiesto ulteriori garanzie alla sua dirigenza.

Gli arrivi a parametro zero a luglio di Zielinski e Taremi non bastano evidentemente all’allenatore piacentino per compiere un ulteriori salto di qualità, con l’obiettivo di riconfermare il trionfo scudetto e cercare di arrivare in fondo anche in Champions League. In primis l’Inter deve individuare il vice Sommer tra i pali, vista la sempre più probabile partenza di Audero che non sarà riscattato dai nerazzurri a meno di una sorprendente riapertura. Ausilio e Marotta stanno vagliando diversi piste e hanno in mente un profilo ben delineato.

Calciomercato Inter, sacrificio Carboni e doppio obiettivo. Nuovo scenario per Dumfries

Un portiere di prospettiva ma già pronto per il presente, da affiancare per un anno al titolare Sommer e successivamente prendere i galloni da titolare.

Bento è sempre il preferito e in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione, ma la pista sul brasiliano non si sblocca e resta complicata. L’Inter così sonda altre opzioni in Serie A, dove spicca in primis il portiere del Genoa Martinez oltre ai sondaggi per Okoye (Udinese) e Mandas (Lazio). Il duo Marotta-Ausilio guarda con attenzione in casa dei Grifoni, visto che un obiettivo sensibile per l’attacco rimane Gudmundsson. Il sodalizio campioni d’Italia deve però prima vendere per finanziare il mercato in entrata e potrebbe sacrificare il baby Valentin Carboni di fronte a un assegno da 30 milioni di euro. In uscita resta ovviamente Correa, mentre l’Inter valuterà eventuali offerte per Arnautovic anche dalla Turchia.

Da capire quali saranno gli scenari per Dumfries, con i nerazzurri che non sono intenzionati a svendere l’olandese in caso di mancato rinnovo. L’Inter spera di incassare una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro e l’ex PSV Eindhoven (che ha la fiducia di Inzaghi) potrebbe anche restare e lasciare Milano a parametro zero tra un anno.