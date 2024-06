Spalletti richiama Chiesa, ma poi fa chierazza: “Sceglie lui”

Ecco cosa è successo nel corso della partita tra l’Italia e la Bosnia. Il giocatore della Juventus è finito nuovamente nel mirino

L’Italia vince, ma non convince al 100%. La nazionale di Luciano Spalletti si è imposta in amichevole contro la Bosnia Erzegovina, grazie ad una rete di Frattesi.

Gli azzurri sono stati schierati con la difesa a tre e in avanti si è visto dal primo minuto Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta è stato, così, il punto di riferimento con l’interista e Chiesa alle sue spalle. Proprio lo juventino ha fatto discutere non poco, nonostante si sia reso protagonista con l’assist della vittoria.

Centro delle discussioni è finita la sua posizione (e non è la prima volta che succede): Luciano Spalletti lo avrebbe voluto un po’ più dentro al campo, come sottolineato dai bordocampisti della Rai. Una richiesta che ha riportato alla mente le scelte di Massimiliano Allegri con la Juventus. Così sui social i tifosi si dividono: c’è chi critica il commissario tecnico azzurro e chi l’attaccante bianconero.

Chiesa, tra futuro e posizione in campo

Un attaccante, quello di Spalletti, che oggi ha la lente di ingrandimento addosso. Chiesa, infatti, ha la testa ai prossimi Europei, è vero, ma l’agente è a lavoro per scrivere il suo futuro. La Roma è lì che osserva interessata: Daniele De Rossi lo abbraccerebbe ben volentieri, ma ci sono altre squadre sulle tracce dell’attaccante.

Nel frattempo, Luciano Spalletti, intervenuto nel post gara, ha provato a far chiarezza sulla posizione di Chiesa contro la Bosnia: “Federico è libero di scegliersi la posizione, si è messo dove gli piace e a lui riesce meglio isolarsi sull’esterno”. Un po’ esterno, un po’ trequartista: Chiesa, dunque, in base alle situazioni che si vengono a creare, deve essere capace di giocare in entrambe le posizioni.