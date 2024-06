Rifiutato Mourinho, ha già detto sì alla Juventus

Pronto a rifiutare l’offerta di José Mourinho pur di firmare con la Juventus: ha già detto sì al trasferimento in bianconero

No a José Mourinho, sì alla Juventus. Nel calciomercato potrebbe esserci un incrocio tra lo Special One e il club bianconero con l’obiettivo di mercato di Giuntoli che è finito nel mirino anche del Fenerbahce.

Il club turco ha scelto Mourinho per tornare a vincere, dopo la delusione di questa stagione quando, nonostante i 99 punti raccolti, si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle del Galatasaray. Per costruire una squadra vincente, la squadra di Istanbul ha messo gli occhi su Mason Greenwood, attaccante esterno inglese del Manchester United.

Il 22enne si è rilanciato in prestito al Getafe dopo un periodo complicato in Inghilterra: la squadra di Madrid vorrebbe confermarlo, ma non ha la possibilità di soddisfare la richiesta economica dei Red Devils che chiede 40 milioni per cederlo. Mourinho ha già avuto modo di conoscere il calciatore 15enne, quando era alla guida proprio dello United e vorrebbe poterlo avere in squadra.

Calciomercato Juventus, Greenwood dice no al Fenerbahce

Il desiderio del Fenerbahce di regalare a Mourinho Greenwood potrebbe non essere però esaudito, visto che il calciatore sembra intenzionato a rispedire al mittente la proposta turca.

Come riferisce ‘teamtalk.com’, il 22enne sarebbe pronto a declinare l’offerta della società gialloblù e, al contrario, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento alla Juventus. Per Giuntoli c’è ora la necessità di trovare un accordo con il Manchester United e la valutazione di 40 milioni non facilita il compito: possibile l’inserimento di una contropartita per abbassare l’esborso cash con Iling-Junior che potrebbe essere il nome giusto per far andare nel verso giusto la trattativa.