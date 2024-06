“Nuove e gravi inadempienze: Juve fuori dalle coppe”: cosa sta succedendo

Di nuovo si parla di una possibile esclusione della Juventus dalle coppe Europee: ecco il motivo e cosa sta succedendo

Juventus nel mirino della giustizia sportiva, ci risiamo. I bianconeri, dopo che nel 2022/2023 hanno vissuto un’annata tremenda da questo punto di vista, sono di nuovo sotto la lente d’ingrandimento.

O almeno è questo quanto sostiene il giornalista Paolo Ziliani, da sempre molto attento e critico nei confronti del mondo juventino. Il riferimento è alla possibile presunta esclusione del club piemontese dalle coppe europee: un’esclusione che sarebbe motivata da presunte infrazioni al Fair Play finanziario della Uefa.

Una Juve fuori dalle coppe non il prossimo anno, quando i bianconeri torneranno in Champions League, ma nella stagione 2026/2027, cioè tra tre stagioni. Il motivo, come detto, riguarderebbe aspetti finanziari e di bilancio.

Juventus fuori dalle coppe: “Nuove e gravi inadempienze”

Paolo Ziliani spiega in un tweet il motivo per il quale, secondo lui, la Juventus rischierebbe di restare fuori dalle coppe un’altra volta da qui a tre stagioni.

“Per quanto riguarda il vecchio settlement agreement, quello in corso e concordato nel 2022, la Juventus sarà chiamata a pagare anche i 10 milioni, dei 20 inflitti dall’UEFA – scrive il giornalista – che il suo comportamento irregolare rende inevitabili. Dopodiché, l’UEFA disporrà un nuovo settlement agreement; e a stretto giro di regolamento, a fronte di nuove e gravi inadempienze (come quelle che si stanno verificando: i passivi che la Juventus sta accumulando sono spaventosi, mentre non dovrebbe superare i 50 milioni in tre anni), può scattare, com’è scattata l’estate scorsa, la squalifica dalle coppe nel 2026-27″.

Si tratta quindi di una previsione che fa Ziliani, basandosi su possibili (e fino a questo momento presunti) inadempimenti della Juventus relativi agli accordi passati (e futuro) con la Uefa. Inevitabili che il suo tweet abbia acceso la discussione e non manca chi ha smentito qualsiasi possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee.