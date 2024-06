Nazionale indigesta per il campione d’Italia: “Puoi andartene a casa”

Il calciatore è finito nel mirino per un ingresso per nulla convincente. Ecco alcuni commenti negati all’azzurro: la sua prestazione sta facendo discutere

Un ingresso in campo da dimenticare per il giocatore di Luciano Spalletti. L’esterno, tra i protagonisti dell’ultima Serie A, ha fatto davvero male, mandando in tilt i tifosi.

A finire nel mirino della critica è stato così Federico Dimarco. Il giocatore Campione d’Italia con l’Inter è partito dalla panchina nel match della nazionale azzurra contro la Bosnia, per poi subentrare al 65esimo al posto di Bellanova. Poco più di 25 minuti per nulla convincenti, per l’ex Verona che è apparso distratto con diverse leggerezze che non sono passate inosservate, soprattutto quella finale con cui ha rischiato di regalare il pareggio agli avversari.

Italia-Bosnia, Dimarco bocciato dai tifosi

Così sui X sono stati diversi i commenti contro il giocatore dell’Inter, alcuni di questi molto pesanti. Le grandissime prestazioni in nerazzurro sembrano davvero un ricordo lontano. Serve dunque ritrovarsi il prima possibile, l’Europeo è ormai alle porte e serve il miglior Dimarco.

Ecco alcuni tweet dei tifosi:

dimarco comunque se non ha voglia di giocare per la Nazionale può anche andarsene a casa #ItaliaBosnia #VivoAzzurro #NazionaleItaliana🇮🇹 #Nazionale #Italia — Emma ASPETTA Riccardo Calafiori⚽ (@emma_prove03) June 9, 2024

#ItaliaBosnia Dimarco non si può vedere — Alessandro (@torio232) June 9, 2024

dimarco quando si dimentica di essere mid e cerca i colpi da fenomeno che non gli vengono mi spezza, stai nel tuo — s (@statutos__) June 9, 2024