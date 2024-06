Mourinho critica l’Italia: Spalletti risponde così

Arriva la reazione di Luciano Spalletti a quanto affermato nelle scorse ore Jose Mourinho: “Mie valutazioni obiettive”

“L’Italia non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora. Le formazioni più forti sono Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna”. Parlava così, nella giornata di ieri Jose Mourinho.

Dichiarazioni che chiaramente hanno fatto discutere tanto. Poche ore prima del calcio d’inizio della sfida che vedrà l’Italia impegnata contro la Bosnia, ha parlato Luciano Spalletti che ha così reagito alle frasi rilasciate dal collega portoghese: “Io allo Special One non rispondo nulla – taglia corto il ct degli Azzurri -. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive”.

Italia, Spalletti: “Abbiamo calciatori forti”

Il Ct degli azzurri, Luciano Spalletti, ha poi proseguito, difendendo i propri calciatori e spiegando come la qualità non manca:

“Dobbiamo avere quell’autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c’è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top”.