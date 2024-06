L’Inter valuta le mosse sul mercato, ecco come la squadra di Inzaghi muove le pedine nel reparto d’attacco

L’Inter eviterà stravolgimenti corposi della rosa nel mercato che sta iniziando, ed è già una ottima notizia per i nerazzurri, dopo le preoccupazioni delle scorse settimane legate alla rivoluzione societaria. Le mosse da compiere nella sessione di trasferimenti saranno comunque da valutare con grande attenzione.

Il vantaggio, per i campioni d’Italia, è aver già messo le mani su due rinforzi di ottimo livello come Zielinski e Taremi. L’iraniano andrà a porsi come alternativa di primissimo livello alla coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per la ulteriore composizione del reparto, c’è un po’ di incertezza al momento.

Sanchez andrà via, da valutare la posizione di Arnautovic e soprattutto di Correa. Cui l’Inter dovrebbe trovare una nuova sistemazione per poter procedere all’eventuale acquisto di un altro giocatore alla Gudmundsson. Si pensa a un reparto di soli quattro attaccanti per motivi di liste, dato che attualmente ci sono solo due giocatori cresciuti nel vivaio, ossia Dimarco e Di Gennaro. Al momento, non risultano passi concreti per un ritorno in nerazzurro di Bonazzoli e lo stesso discorso vale per Pinamonti. Le punte dovrebbero essere effettivamente quattro, con Arnautovic, gradito a Inzaghi, favorito per la permanenza e l’utilizzo come sottopunta di Zielinski o Mkhitaryan in caso di necessità.