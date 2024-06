L’hanno scelto al posto di Chiesa: 50 milioni prima dell’Europeo

Scelto al posto di Chiesa, 50 milioni prima dell’Europeo: tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa Juventus

Euro 2024 e calciomercato: sono settimane caldissime per tanti big in bilico in vista della prossima stagione. Anche in Nazionale diversi Azzurri sono chiacchierati sul mercato, Chiesa in primis.

L’attaccante della Juventus, in scadenza a giugno 2025, potrebbe lasciare i bianconeri in estate. Sulle sue tracce ci sono Napoli e soprattutto Roma. L’incontro tra l’agente Fali Ramadani ed il club giallorosso conferma la volontà delle parti di approfondire i costi dell’operazione. L’esterno chiede un ingaggio sui 6 milioni, mentre il valore del cartellino, anche con un europeo top, non potrà cambiare troppo vista la vicina scadenza del contratto. Da Chiesa a Calafiori e non solo.

Calciomercato Juve, scelto Calafiori: il Bologna chiede 50 milioni di euro

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti il calciatore della Nazionale più ambito sul mercato. Chiesa, a sorpresa, è superato da Buongiorno e Calafiori, obiettivo proprio della Juventus in vista della prossima stagione.

Il preferito dai votanti è il difensore del Bologna con il 34%. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il club emiliano spara altissimo: la richiesta fatta alla Juve sarebbe addirittura cresciuta fino a 50 milioni di euro. Seguono Buongiorno, primo obiettivo in difesa del Napoli di Conte, e Chiesa e Di Lorenzo. Chiude Bellanova, recentemente accostato alla Roma.