Infortunio mai visto e niente Europeo: forfait UFFICIALE

Clamoroso infortunio: ufficiale il forfait con il centrocampista costretto a saltare l’Europeo

A pochi giorni dall’inizio della grande kermesse continentale, arriva un’importante defezione. Il centrocampista costretto a dare forfait ad un passo da quello che sarebbe stato il suo secondo Europeo.

Il ct della Repubblica Ceca, Ivan Hasek, dovrà però rinunciare a Michal Sadilek, centrocampista moravo del Twente, che non potrà prendere parte alla competizione continentale. Per il classe 1999 un infortunio alla tibia, arrivato in circostanze decisamente singolari, mentre il giocatore era in sella alla bicicletta. Lo ha rivelato il portavoce della nazionale ceca, Petr Sedivy. “Michal Sadilek purtroppo è caduto mentre pedalava e ha riportato una lacerazione alla tibia” ha affermato.

Repubblica Ceca, Sadilek out per infortunio: rebus sostituto

Sadilek quindi dovrà saltare l’Europeo e adesso il ct Hasek rifletterà se presentarsi in Germania con 25 giocatori o se chiamare un eventuale sostituto.

Così ha parlato lo stesso tecnico in un comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione ceca: “È una grande battuta d’arresto per noi, perché Michal è uno dei nostri giocatori più esperti. Dopotutto, ha indossato la fascia da capitano nella partita contro Malta. Gli auguro, a nome di tutta la squadra, che possa guarire il più presto possibile. Decideremo prossimamente se rivolgerci a qualcun altro”. Porte aperte dunque ad un eventuale sostituto, ma nel frattempo i cechi dovranno rinunciare ad uno dei titolarissimi. Sadilek, così come altri calciatori che avevano giocato un lungo minutaggio contro Malta, stava facendo un lavoro personalizzato e da lì l’infortunio occorso mentre era in bicicletta. Ora bisognerà capire se sostituirlo o meno. Ricordiamo che la nazionale ceca è inserita nel gruppo F, in cui sono presenti anche Portogallo, Georgia e Turchia e la prima gara è in programma il 18 giugno a Lipsia contro i lusitani.