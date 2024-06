Il Milan sfida Inter e Juve: vogliono il super talento di Serie A

Il Milan è pronto a entrare in rotta di collisione con Inter e Juve in sede di calciomercato: nel mirino c’è un grande talento di Serie A

L’Inter deve solo puntellare, Juve e Milan devono investire di più per migliorare la squadra e arrivare al livello dei nerazzurri, dopo una stagione trionfale, quella che ha portato la seconda stella. I torinesi e i rossoneri devono ancora ufficializzare il nuovo allenatore, ma tutti gli indizi conducono a Thiago Motta e Paulo Fonseca, senza margini per ribaltoni.

In momenti storici diversi, le tre big italiane condividono un’esigenza comune, quella di acquistare un nuovo terzino destro. La posizione di Denzel Dumfries è in bilico, con l’olandese ancora lontano dall’accordo per il rinnovo di contratto, con l’attuale vincolo che scadrà nel 2025. La Juve, invece, è abbastanza delusa dal rendimento di Weah, Kostic e Iling-Junior, quindi ha intenzione di investire su nuovi terzini puri.

Infine, anche al Milan la situazione non è delle più rosee, almeno per quanto riguarda la fascia destra, e con molti dubbi relativi il futuro di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, che dovrebbe lasciare i rossoneri nelle prossime settimane. Per questi motivi, Moncada e Furlani vorrebbero mettere la freccia per un calciatore che piace non poco alle dirette rivali.

Il Milan irrompe per Kayode: si cerca il sorpasso su Inter e Juve

Il talento di Michael Kayode non è passato inosservato nell’ultima stagione agli ordini di Vincenzo Italiano. Il terzino destro è riuscito a imporsi alla Fiorentina giocando ben 26 partite di Serie A e mettendo a referto due assist e un gol.

Niente male a 19 anni, motivo per cui, il laterale è già seguito a stretto giro di posta dalle maggiori big del nostro campionato. Piace a Inter e Juve, che per il momento non sono andate oltre un semplice sondaggio e, dunque, non hanno iniziato una vera e propria trattativa con la Viola.

Potrebbe farlo il Milan, che non è spaventato dalla richiesta di 15-20 milioni della Fiorentina e inquadrerebbe il terzino nell’ottica del player trading, per cui questa valutazione potrebbe moltiplicarsi nel prossimo futuro. La pista, quindi, è da seguire con molta attenzione.