DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: da Nicola a Di Francesco, tutti gli aggiornamenti

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A. Da Nicola a Di Francesco, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Il puzzle delle panchine di Serie A è quasi completo, mancano solo gli ultimi tasselli e ancora diverse ufficialità a partire da Thiago Motta e Fonseca rispettivamente in casa Juventus e Milan.

Dopo le dimissioni di Tudor, ha scelto anche la Lazio: il club biancoceleste ha chiuso per l’arrivo di Baroni, l’ex Verona firmerà un biennale. L’Hellas al suo posto ha scelto Paolo Zanetti, mentre Torino e Monza aspettano rispettivamente Vanoli e Nesta. Le firme sono attese per la prossima settimana. L’Udinese, invece, ha salutato Fabio Cannavaro ed ha ora in prima fila Vivarini e Di Francesco. Il tecnico ex Roma è tentato anche dal Venezia, in attesa di capire anche il futuro di Davide Nicola. Oltre alla possibile permanenza ad Empoli, infatti, è spuntata la pista Cagliari (che ha contattato anche Calzona). Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it.

LIVE

10:36 Vivarini e Di Francesco, intreccio Udinese-Venezia Sia Venezia che Udinese, dopo l’addio a Cannavaro, hanno sulla propria lista i nomi di Vivarini e Di Francesco. Il tecnico del Catanzaro è pronto al salto in Serie A, anche l’ex Roma è tentato nonostante il pressing del Frosinone per rimanere dopo la retrocessione.