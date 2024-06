Baroni alla Lazio, manca solo l’annuncio: tutti i dettagli | CM.IT

Marco Baroni è stato scelto dalla Lazio dopo l’addio di Igor Tudor: accordo biennale per l’ex tecnico del Verona

La Lazio ha scelto Marco Baroni: l’ex allenatore del Verona siederà sulla panchina biancoceleste per la prossima stagione.

Dopo le dimissioni di Igor Tudor, la società di Claudio Lotito è andata diritta sull’ex difensore ed ha trovato l’accordo – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – per un biennale da 1,6 milioni a stagione. Intesa raggiunta e attesa soltanto per l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare tra stasera e domani.

L’arrivo del nuovo allenatore avrà risvolti anche sul calciomercato: si accende, infatti, la trattativa per Noslin, 24enne ala destra olandese, protagonista da gennaio in poi con il Verona mettendo a segno cinque gol e quattro assist nella seconda parte della stagione appena conclusa.

Raggiunta l’intesa con Baroni e in attesa dell’ufficialità, la Lazio chiude l’affare panchina e può concentrarsi sul calciomercato.

