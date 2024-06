Bomber da 60 milioni per la Juve: arriva gratis

Juventus che segue il mercato con ancor più attenzione in attacco dopo l’infortunio di Milik: occasione in prestito per Thiago Motta

Pochi giorni ancora, per Thiago Motta, per diventare nuovo allenatore della Juventus a tutti gli effetti e tuffarsi nella sua nuova avventura. Un impegno importante, per il tecnico italobrasiliano, chiamato a riportare in auge i bianconeri dopo anni complicati. E subito con scelte di un certo rilievo da fare.

Tiene banco la situazione del reparto offensivo, dove sono certi di rimanere solo Vlahovic e Yildiz. Fronti aperti per tutti gli altri. Addio estremamente probabile per Kean, il rinnovo di Chiesa al momento appare in stallo, mentre si riflette dopo l’infortunio di Milik. Risultato meno grave di quanto si temesse, ma lo stop del polacco è un tema che impone comunque una certa attenzione.

Tra le possibili piste di mercato, attenzione, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, a quella che potrebbe portare a Torino Vitor Roque dal Barcellona. Il brasiliano, arrivato in Catalogna a gennaio, ha trovato poco spazio (16 presenze totali, solo due da titolare) e i blaugrana potrebbero pensare di mandarlo in prestito. Ipotesi sondata da intermediari, che hanno segnalato la cosa anche alla Juventus. Il club bianconero per ora ha preso nota, se ne potrebbe riparlare più avanti quando saranno chiari altri scenari.