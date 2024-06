Tegola per la Juve: il prezzo di un obiettivo è salito alle stelle

La Juve ha ben chiare le idee per il prossimo calciomercato, ma un obiettivo si allontana all’orizzonte: il suo prezzo, infatti, è salito alle stelle

La Juve di Thiago Motta, in attesa dell’ufficialità e dei passaggi formali per l’arrivo del nuovo allenatore, sta prendendo forma e passerà anche da come il tecnico deciderà di disegnare la squadra sul campo e su chi deciderà di puntare, in concerto con la dirigenza.

Di sicuro, i cambiamenti non saranno pochi, con la necessità di aumentare la qualità complessiva dei titolari e anche di allungare la rosa, in maniera tale da poter affrontare al meglio tutte le competizioni, comprese la Champions League e il Mondiale del club. Il reparto che bisognerà strutturare più a fondo è sicuramente il centrocampo, non a caso quello che ha deluso di più nell’ultima gestione di Massimiliano Allegri.

In attesa di capire come si concluderà la telenovela legata al futuro di Adrien Rabiot, occhio anche e soprattutto ai nomi in entrata. Il primo resta quello di Teun Koopmeiners, che l’Atalanta non vorrebbe lasciar partire, ma che i bianconeri potrebbero portare a Torino grazie a una maxi offerta. Occhio anche a Douglas Luiz, per cui l’interesse della Vecchia Signora è sempre più vivo. Allo stesso tempo, però, un obiettivo si allontana all’orizzonte.

Juve, si allontana Merino: aumenta la clausola rescissoria

Mikel Merino ha giocato l’ennesima ottima stagione nella Liga con la maglia della Real Sociedad. Dopo aver impressionato contro l’Inter nei gironi di Champions League, ha dato qualità, ordine e copertura nel cuore del gioco, mettendo a segno anche cinque gol e tre assist.

Il suo contratto scadrà a giugno 2025, motivo per cui in tanti pensavano che le pretese sarebbero state più basse per il cartellino del mediano, ma così non sarà. La clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista fa fede sulla valutazione dello spagnolo. A partire dal 5 giugno, inoltre, è salita da 60 a 65 milioni, rendendo pressoché impossibile l’assalto da parte del club bianconero.

A questo punto, i torinesi concentreranno le attenzioni sugli altri obiettivi in ballo e valuteranno un nuovo affondo per Merino solo se le condizioni del trasferimento dovessero cambiare.