Asse Roma-Milano sul mercato: “Plusvalenza incredibile”

Le ultime su Milan e Inter nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato. Intreccio con la Lazio chiamata stasera a ribaltare il 2-0 patito in casa del Bodo

Nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Manco a farlo apposta, il tema centrale è stato il mercato coi possibili intrecci tra Inter e Milan con la Lazio che stasera contro il Bodo proverà a ribaltare il 2-0 subito all’andata.

Alla squadra di mister Baroni servirà una prova maiuscola per qualificarsi alle semifinali di Europa League. Nell’undici titolare, così come in panchina, non ci sarà ancora una volta Nuno Tavares, per i primi due/tre mesi della stagione uno di quelli che ha letteralmente trascinato i biancocelesti.

Il portoghese è stato per diverse settimane una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno, poi purtroppo per lui sono arrivati, anzi tornati gli infortuni. Compreso l’ultimo agli adduttori, siamo a quota sei, per un totale di 14 partite saltate esclusa quella di scena stasera allo stadio ‘Olimpico’.

L’operazione Tavares, conclusa l’estate scorsa, rimane però più che positiva. Il classe 2000 potrebbe essere riscattato dall’Arsenal per soli 5 milioni di euro, cifra che il club di Lotito sicuramente pagherà ragionando in ottica di una possibile poi rivendita.

Milan, Nuno Tavares per il post Theo Hernandez

Sulle tracce di Nuno Tavares ci sono già tanti club importanti. In Italia si parla con insistenza del Milan, che in estate potrebbe dire addio a Theo Hernandez viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

A Ti Amo Calciomercato, Il giornalista di ‘La Repubblica’ Tommaso Fefè, il quale segue da vicino le vicende di casa Lazio, ha detto che “Di fronte a un’offerta da 20/30/40 milioni” Lotito darebbe in sostanza l’ok alla cessione di Nuno Tavares.

Come evidenziato da Fefè, il motivo è piuttosto semplice: avendolo pagato appena 5 milioni, il club biancoceleste “farebbe una plusvalenza incredibile sistemando il bilancio”. Se il Milan ha messo nel mirino il terzino lusitano originario di Capo Verde, l’Inter sta seguendo con attenzione Mario Gila. Il centrale spagnolo è il pilastro della difesa della Lazio e stasera partirà titolare al fianco di capitan Romagnoli. Il prezzo del suo cartellino è fissato intorno ai 30 milioni.