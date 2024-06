Serie A, il valzer delle panchine: da Cannavaro a Nicola, tutti gli aggiornamenti

Il valzer degli allenatori deve ancora trovare il suo compimento: diverse le panchine ancora alla ricerca di nuovo padrone in Serie A

Si va completando pian piano il puzzle delle panchine di Serie A. Restano ancora diverse squadre del massimo campionato che devono ufficializzare gli allenatori per la prossima stagione.

Intanto la Lazio ha chiuso per l’arrivo di Baroni dopo il divorzio con Tudor, con l’ex Verona che firmerà un biennale con i biancocelesti. L’Hellas al suo posto ha scelto invece Paolo Zanetti, mentre Torino e Monza aspettano rispettivamente Vanoli e Nesta con la firma per entrambi attesa la prossima settimana. Incerto il futuro all’Udinese di Fabio Cannavaro: per i friulani occhio alla pista Di Francesco che piace anche al Venezia. A Cagliari per il post Ranieri spunta inoltre l’ex Napoli e attuale Ct della Slovacchia Calzona, oltre a Nicola in caso di separazione di quest’ultimo con l’Empoli.