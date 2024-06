Presidente sotto inchiesta, UFFICIALE: arrivano le dimissioni

Il presidente del club italiano ha lasciato la carica di numero uno del club dopo essere finito sotto inchiesta: il comunicato ufficiale

Dimissioni ufficiali. Il presidente ha lasciato la carica di numero uno del club dopo che nelle ultime settimane è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria.

Una decisione sofferta, ma dalla quale non si può tornare indietro: l’Ischia Calcio, compagine che milita nel campionato di Serie D, vede nuovamente cambiare il proprio organigramma. L’ormai ex presidente Alessandro Bigi ha rassegnato le proprie dimissioni, a causa di un’inchiesta della Procura di Firenze che lo vedrebbe coinvolto.

Il club campano ha ufficializzato l’addio con una nota in cui si afferma che Bigi con una Pec ha rassegnato le dimissioni: “Nella sua comunicazione, l’ex presidente esprime il suo profondo dispiacere per la decisione assunta – si legge ancora nel comunicato dell’Ischia -, ma sottolinea come, a causa degli eventi degli ultimi giorni, non sia più in grado di garantire la gestione ottimale del Club.

La nota quindi si conclude così: “L’Ischia Calcio prende atto con rammarico della decisione del Presidente Bigi e lo ringrazia per il prezioso contributo fornito”.

Ischia Calcio, dimissioni per Bigi: club non a rischio

La vicenda dell’Ischia Calcio non dovrebbe comportare conseguenze dal punto di vista sportivo per il club. La società ha già garantito la possibilità di continuare regolarmente le proprie attività e la programmazione in vista della prossima stagione.

Proprio nei giorni scorsi era in atto una trattativa per l’ingresso nella società di una nuova cordata, affare rallentato dalle ultime vicende. L’Ischia ha chiuso lo scorso campionato perdendo la semifinale playoff e ora lavora alla prossima stagione, in attesa di novità dal punto di vista societario.