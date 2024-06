Italia “esclusa” dagli Europei: l’annuncio shock

“Esclusione” per l’Italia dagli Europei, l’annuncio sul clamoroso colpo di scena: ecco che cosa rischiamo

Domani, l’ultimo test amichevole per l’Italia del Ct Spalletti contro la Bosnia, in preparazione a Euro 2024. Dopo il deludente pari per 0-0 contro la Turchia di qualche giorno fa, ci si attendono migliori risposte dagli azzurri, per arrivare con il piede giusto al debutto di sabato prossimo contro l’Albania, nell’apertura del gironcino eliminatorio.

Una rassegna continentale nella quale ci si attende un buon percorso da parte della nostra Nazionale, quanto meno per onorare il titolo di campione in carica conquistato tre anni fa a Wembley. Nel frattempo, però, si lavora anche all’edizione del 2032 che dovremo ospitare in coabitazione con la Turchia. Ma, a sorpresa, l’Italia potrebbe anche perdere quella assegnazione.

L’allarme è stato lanciato da Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A. Intervenuto al Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma, ha spiegato: “Gli adeguamenti dei nostri stadi dovranno arrivare entro ottobre 2026, quando l’Uefa verificherà gli impianti. Se non sarà così, rischiamo di perdere l’assegnazione di Euro 2032. E’ un sfida cruciale che non possiamo permetterci di fallire. Dobbiamo trovare le risorse economiche come sistema e assumendoci le responsabilità che ci competono. Serve metodo per realizzare le infrastrutture sportive e non aspettare solo i grandi eventi”.